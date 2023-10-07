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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum; büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılının...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum; büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılının yükselişine engel olamayacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum; büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılının yükselişine engel olamayacaksınız."

Kaynak: AA / Güncel

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