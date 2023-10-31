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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymetiharbiyesi olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymetiharbiyesi olmaz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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