Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel