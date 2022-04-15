Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Medresesi, Güncel, Haberler

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