Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde konutları hak sahiplerine teslim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde konutları hak sahiplerine teslim etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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