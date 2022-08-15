Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz, daha müreffeh bir Türkiye var. Bugün milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili Türkiye var" dedi.

Çorum ve Nevşehir'e gerçekleştirdiği ziyaretlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çorum'da nefis bir menü koymuşlar pankartla o menüyle beraber de bu yuvarlak masada olanlara biz de orada 'afiyet olsun' dedik. Hamdolsun, Çorum'da resmi rakam olarak söylüyorum, 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacıbektaş'a geçtik, Hacıbektaş'ta da yine verilen rakam 10-15 bin kişi oradaki bizim programa iştirak ettiler. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza da teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten güzel bir program hazırladılar ve o akşam Hacıbektaş'ta hakikaten gerek oradaki tüm meşrep ve mezhep ayrımı gözetmeden kardeşlerimizle birleştik, bütünleştik, bir olduk, iri olduk ve diri olduk kardeşliğimizi tescil ve teyit ederek yolumuza devam ettik. Tüm bunlarla beraber aynı zamanda Çorum'da yeni il binamızın da açılışını yaptık. Bu da davamıza, tüm Çorumlu kardeşlerimize hayırlı olsun. CHP'li yazar ve siyasetçilerden her gün zılgıt yedikleri halde 3 kuruşluk menfaatleri için geçmişlerini reddedenleri kendi hallerine bırakıyoruz. Biz milletimizle birlikte hak yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.