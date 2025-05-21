Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Orban ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Orban ile Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban' kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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