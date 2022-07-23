Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız."
AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel