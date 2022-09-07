Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz."
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel