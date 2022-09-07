Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz.' - Haberler

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