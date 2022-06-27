Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." AA / Selma Kasap - Güncel milli eğitim bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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