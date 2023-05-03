Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel