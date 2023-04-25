Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel