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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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