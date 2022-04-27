Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler,...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel