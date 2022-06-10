Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü, desteklerle teşviklerle programlarla sonuna kadar açıktır." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü, desteklerle teşviklerle programlarla sonuna kadar açıktır."

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü, desteklerle teşviklerle programlarla sonuna kadar açıktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü, desteklerle teşviklerle programlarla sonuna kadar açıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü, desteklerle teşviklerle programlarla sonuna kadar açıktır."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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