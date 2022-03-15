Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke mazlumların sığınağı olmaya devam edecek ?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası İyilik Ödülleri' programına katıldı. Programda Erdoğan ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda davetli yer aldı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ahmet Aydemir, Ali Önder, Gamze Özçelik ve Siraj Wahhaj'a iyilik ödülleri verildi.

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

- Ödül takdimleri

- Genel ve detay

Haber: Şaduman UNUTMAZ-Kaan ULU-Şifa SANSAR/ANKARA,