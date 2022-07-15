Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi noktası haline dönüştürmeyi başardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi noktası haline dönüştürmeyi başardık AA / Mümin Altaş - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi... - Haberler

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