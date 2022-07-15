Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi noktası haline dönüştürmeyi başardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi noktası haline dönüştürmeyi başardık
AA / Mümin Altaş - Güncel