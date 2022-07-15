Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi...

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi noktası haline dönüştürmeyi başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi noktası haline dönüştürmeyi başardık

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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