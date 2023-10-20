Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz."
Kaynak: AA / Güncel