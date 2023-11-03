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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar...

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Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Güncel Haberler

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