Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil."