Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil."
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