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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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