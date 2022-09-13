Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel