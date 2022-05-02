Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un önemli simgelerinden olan Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı.

Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Putin ile büyük ihtimalle bir görüşme yapacağız.Tabi bu arada, kendileri de Ukrayna tarafı olsun Rusya tarafı olsun hububat ihracatında onlar da destek istiyorlar. Bu konuları da Putin ile görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içinde olacağız." dedi.

Ramazan ayının sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un önemli simgelerinden olan Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı. Binlerce vatandaşında bayram namazını kılmak için tercih ettiği Çamlıca Camii kısa sürede dolup taştı. Çok sayıda kişi ise avluda seccadelerini serip saf tutarak bayram namazını eda etti. Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı. Camiye binlerce vatandaş bayram namazı için akın ederken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Camii ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel