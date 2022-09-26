Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel