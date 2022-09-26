Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız." Güncel Kaynak: AA / Özcan Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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