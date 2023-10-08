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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bölgede talep edilen okul konusunu İçişleri Bakanımızın bugün verdiği müjdeyle yaklaşık 2 dönüme yakın arazinin tahsisiyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bölgede talep edilen okul konusunu İçişleri Bakanımızın bugün verdiği müjdeyle yaklaşık 2 dönüme yakın arazinin tahsisiyle o adımı da atmış olacağız."