Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir." Güncel Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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