Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel