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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine...

11 Aralık 2023 23:52 Güncelleme: 23:54 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"