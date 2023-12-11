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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan MKE Ankaragücü Rizespor Politika Spor Güncel Haberler

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