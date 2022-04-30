Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 6'lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 6'lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu 6'lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 6'lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir ve yoluna devam etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 6'lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir ve yoluna devam etmektedir."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, Güncel, Haberler

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