Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 6'lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 6'lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir ve yoluna devam etmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu 6'lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir ve yoluna devam etmektedir."
AA / Ferdi Türkten - Güncel