İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BREZİLYA DEVLET BAŞKANI SİLVA İLE İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINI GÖRÜŞTÜ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükünetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.