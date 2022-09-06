Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel