Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bosna Hersek) Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti." Güncel Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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