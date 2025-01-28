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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu Başkanı Zvizdic'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu Başkanı Zvizdic'i Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
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