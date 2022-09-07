Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel