Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." Güncel Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek'teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.' - Haberler

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