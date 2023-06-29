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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek SDA Başkanı İzzetbegoviç ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek SDA Başkanı İzzetbegoviç ile telefonda görüştü

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Bakir İzzetbegoviç Güncel Haberler

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