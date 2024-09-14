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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i Ağırladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'i resmi bir törenle karşıladı. Bu önemli buluşma, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adımdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'i resmi törenle karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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