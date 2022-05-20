Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'a, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'a, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı...
AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'a, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'a, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel