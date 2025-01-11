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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü Örgütün Kendini Tasfiye Etme Dışında Bir Seçeneği Kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü Örgütün Kendini Tasfiye Etme Dışında Bir Seçeneği Kalmamıştır
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AK Parti Şanlıurfa İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri eli ile bölgemizi sömürenlerin devri sona erdi. Terörü bir maşa olarak kullanma dönemi tamamen bitmiştir. Terör örgütü bu topraklara kandan gözyaşından başka bir şey getirmedi. Terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır” dedi.

(ŞANLIURFA)- Ak Parti Şanlıurfa İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri eli ile bölgemizi sömürenlerin devri sona erdi. Terörü bir maşa olarak kullanma dönemi tamamen bitmiştir. Terör örgütü bu topraklara kandan gözyaşından başka bir şey getirmedi. Terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, bizim de zaferimizdir"

"Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir, eyvallah. Baas mezaliminin bitmesine sevinemeyenler bir türlü kabullenemeseler de Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, komşuları olarak bizim de zaferimizdir. CHP, Suriyeli sığınmacıları zorla göndermekle tehdit etti. Biz ise siyasi geleceğimizi riske atarak onları koruyacağız dedik.

"Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona er di"

Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiş, terörü silah, araç, maşa olarak kullanma dönemi bitmiştir. Terörün maşa, araç olarak kullanma dönemi tamamen sona ermiştir. Terörle siyaset aynı kapta yer almaz. Bölücü örgütün kendini tasfiyeden başka yolu yok.

"Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak biriz, beraberiz"

Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif mevzubahis değil.Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak biriz, beraberiz. Aynı toprağın, tarihin, geleceğin evlatları, aynı çınarın dalları, aynı sevdanın yolcularıyız.Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Terörle demokrasi yan yana olmaz. Bölücü örgütle Kürt kardeşlerimizi aynı paranteze alıp ahkam kesen yabancı mihraklara şunu hatırlatmak isterim, sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var.

"Siyaset sahnesinde oluşan havayı çok kıymetli buluyoruz"

Siyasi partiler arasında çok büyük bir mutabakat oluştu. Terörün bitmesine kardeşliğin pekişmesine yönelik bir umut oluştu. Siyaset sahnesinde oluşan havayı çok kıymetli buluyoruz. Terörden nemalananlar bundan elbette rahatsız oluyorlar."

Kaynak: ANKA / Güncel
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