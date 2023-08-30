Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesindeki krizlerin çözüm adresi, güvenliği ve refahı konusundaki tehditleri bertaraf etmiş, gücünü dostlarıyla paylaşan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesindeki krizlerin çözüm adresi, güvenliği ve refahı konusundaki tehditleri bertaraf etmiş, gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin yükselişi devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesindeki krizlerin çözüm adresi, güvenliği ve refahı konusundaki tehditleri bertaraf etmiş, gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin yükselişi devam edecek
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel