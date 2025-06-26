Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel meseleler) Çözümleri içeren yaklaşımımızı Sayın Trump'a aktardık ve kendisinden bu konuda destek bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel meseleler) Çözümleri içeren yaklaşımımızı Sayın Trump'a aktardık ve kendisinden bu konuda destek bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel meseleler) Çözümleri içeren yaklaşımımızı Sayın Trump'a aktardık ve kendisinden bu konuda destek bekliyoruz. Trump önerilerimize olumlu yaklaştı"
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel