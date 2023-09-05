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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Buna yönelik her eylem, Irak'ın...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Buna yönelik her eylem, Irak'ın bütünlüğünün bozulması demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Buna yönelik her eylem, Irak'ın bütünlüğünün bozulması demektir."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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