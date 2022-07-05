Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez...

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Türkiye Güncel Haberler

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