Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez...
AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel