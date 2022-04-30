Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde aynı inanç ve düşünceleri paylaştığımız ülkelerle çok daha farklı bir sürecin içine girmeliyiz.
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde aynı inanç ve düşünceleri paylaştığımız ülkelerle çok daha farklı bir sürecin içine girmeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde aynı inanç ve düşünceleri paylaştığımız ülkelerle çok daha farklı bir sürecin içine girmeliyiz. Bu da düşman üretme değil dost kazanma sürecidir"
AA / Ali Kemal Akan - Güncel