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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları derinleştirecek her türlü adımdan imtina...

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Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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