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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır"

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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