Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır" Güncel Kaynak: AA / Eda Özdener Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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