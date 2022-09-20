Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır"
Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel