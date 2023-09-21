Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM, reformları yapamaz, kendini zamanın ruhuna uygun hale getiremezse barışı koruma misyonunu sağlayamaz. Rusya-Ukrayna...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM, reformları yapamaz, kendini zamanın ruhuna uygun hale getiremezse barışı koruma misyonunu sağlayamaz. Rusya-Ukrayna savaşı bunun en somut örneğidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM, reformları yapamaz, kendini zamanın ruhuna uygun hale getiremezse barışı koruma misyonunu sağlayamaz. Rusya- Ukrayna savaşı bunun en somut örneğidir."
Kaynak: AA / Güncel