Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır"
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel