Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın.