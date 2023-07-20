Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın."
Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel