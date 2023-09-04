Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM ile hazırlanan tahıl sevkiyatına ilişkin ortak öneri paketi) Türkiye olarak beklentileri karşılayacak çözüme kısa sürede...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM ile hazırlanan tahıl sevkiyatına ilişkin ortak öneri paketi) Türkiye olarak beklentileri karşılayacak çözüme kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM ile hazırlanan tahıl sevkiyatına ilişkin ortak öneri paketi) Türkiye olarak beklentileri karşılayacak çözüme kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum."
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel