Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme, Birleşmiş Milletler Binası'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu görüşme, uluslararası iş birlikleri ve güncel meseleler hakkında önemli tartışmalara zemin hazırladı.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta,BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Binası'nda bir araya geldiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Binası'nda bir araya geldi."