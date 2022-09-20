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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki hitabın ardından yürüyerek beraberindeki Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Ürdün Politika Güncel Haberler

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