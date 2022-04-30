Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.
AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel