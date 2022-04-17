CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Sayın Guterres'e, Ukrayna konusunda da İstanbul Süreci'ni herkesin desteklemesi gerektiğini; tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin Türkiye'nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettim." ifadelerine yer verdi.

 


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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