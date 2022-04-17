Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımlarda, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık. Sayın Guterres'e, Ukrayna konusunda da İstanbul Süreci'ni herkesin desteklemesi gerektiğini; tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin Türkiye'nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettim. İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik."