Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na Katılmak Üzere New York'a Gidiyor

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün New York'a gidecek. BM Genel Kurulu'na hitap edecek olan Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in devam eden saldırılarına ve bölgedeki çatışmalara yer ayırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a bugün gidiyor. BM Genel Kurul görüşmeleri, 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak.

Devlet ve hükümet başkanlarının konuşmalarının olacağı oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. Genel Kurul'da hitap edecek olan Erdoğan'ın konuşmasında en önemli gündem başlığının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik saldırıların ardından bölgede artan gerilim ve savaşın yayılma tehdidi olması bekleniyor.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek olan Erdoğan'ın görüşmelerinde, bölgesel ve küresel konularla birlikte ikili ilişkilerin ele alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşünce kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi de planlanıyor.